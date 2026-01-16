Incidente a Palidoro 13enne investito vicino alla stazione | elitrasportato al Gemelli

Martedì 13 gennaio, nei pressi della stazione di Torre in Pietra-Palidoro, a Fiumicino, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un veicolo. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e il giovane è stato trasportato in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. La dinamica e le cause dell’accaduto sono al momento al vaglio delle autorità competenti.

Fiumicino, 16 gennaio 2026 – Un ragazzo di 13 anni è stato investito nel primo pomeriggio di martedì 13 gennaio nei pressi della stazione ferroviaria di Torre in Pietra-Palidoro, nel territorio comunale di Fiumicino. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, all’altezza di viale Tre Denari, una zona già in passato teatro di situazioni di pericolo per pedoni e studenti. L’incidente dopo la discesa dall’autobus. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena sceso da un autobus quando ha attraversato la carreggiata ed è stato travolto da un’auto condotta da una donna che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Metronotte investito a Salassa dopo un incidente, elitrasportato al Cto in codice rosso Leggi anche: Incidente nel Trevigiano, 21enne investito da un’auto è gravissimo: elitrasportato in ospedale in codice rosso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incidente a Fiumicino: 13enne scende dal bus e viene investito da automobilista, è in gravi condizioni; Incidente a Fiumicino: 13enne di Passoscuro investito da un’auto, è grave; Fiumicino – Travolto mentre attraversava la strada a Torre in Pietra, il 13enne è fuori pericolo; Incidente a Fiumicino, la ricostruzione. Incidente a Palidoro, 13enne investito vicino alla stazione: elitrasportato al Gemelli - Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena sceso da un autobus quando ha attraversato la carreggiata ed è stato travolto da un’auto condotta da una donna che sopraggiungeva dal senso ... ilfaroonline.it

Incidente a Fiumicino: 13enne scende dal bus e viene investito da automobilista, è in gravi condizioni - Il ragazzino è stato elitrasportato in gravi condizioni al policlinico Agostino Gemelli. romatoday.it

Fiumicino – Travolto mentre attraversava la strada, il 13enne è fuori pericolo - Buone notizie sulle condizioni del 13enne investito nei pressi della stazione di Torre in Pietra- etrurianews.it

L'adolescente era appena sceso da un bus a Palidoro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.