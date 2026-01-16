Incidente a Caglio l' auto finisce nel bosco | paura per una 23enne

Nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, a Caglio si è verificato un incidente stradale in via Roma, con un'auto che è finita nel bosco ai margini della carreggiata. La conducente, una giovane di 23 anni, ha riportato spavento ma fortunatamente non sono state segnalate ferite gravi. L’evento ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, intervenute prontamente sul luogo.

