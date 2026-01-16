Incidente a Caglio l' auto finisce nel bosco | paura per una 23enne
Nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, a Caglio si è verificato un incidente stradale in via Roma, con un'auto che è finita nel bosco ai margini della carreggiata. La conducente, una giovane di 23 anni, ha riportato spavento ma fortunatamente non sono state segnalate ferite gravi. L’evento ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, intervenute prontamente sul luogo.
Paura nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, a Caglio. Un’auto è finita fuori strada in via Roma, terminando la corsa in un’area boschiva ai margini della carreggiata.L’incidente è avvenuto attorno alle 9.45.Alla guida c’era una donna di 23 anni: dopo l’allarme sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Provincia di Como, incidente nel paesino di montagna: l’auto finisce tra gli alberi - Intervento dei vigili del fuoco a Caglio nel Triangolo Lariano, in via Roma, questa mattina intorno alle 10. comozero.it
