Inchiesta Garante l'avvocato e membro del collegio Scorza | Nulla da nascondere pubblicherò tutte le spese

Guido Scorza, membro del collegio del Garante della Privacy e coinvolto in un'inchiesta, ha dichiarato di non avere nulla da nascondere e si impegna a pubblicare tutte le spese sostenute. La sua posizione si inserisce nel contesto di un'indagine che riguarda anche gli altri componenti del collegio, alimentando un dibattito sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse pubbliche.

Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy e indagato insieme agli altri membri, si difende: "Non ho nulla da nascondere". E annuncia: "Pubblicherò tutti i dati relativi alle spese fatte per l'esercizio della mia attività istituzionale negli ultimi 5 anni".

