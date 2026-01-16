Un’inchiesta del Garante della Privacy evidenzia diverse contestazioni, tra cui l’attività di un bed & breakfast senza autorizzazione gestito dalle figlie di Stanzione e spese significative in una macelleria, con un totale di 6.000 euro in tre anni, inclusi acquisti di bistecche di lombo. Questi casi sollevano questioni sulla conformità alle norme sulla privacy e sulla trasparenza nelle attività commerciali.

Dal b&b "abusivo" delle figlie del presidente alle spese in macelleria per 6mila euro in tre anni, dove Stanzione prendeva "bistecche di lombo". Dai voli agli alloggi negli hotel di lusso, non sono pochi gli episodi nel mirino della procura L'inchiesta sul Garante della Privacy entra nel vivo. Diverse le contestazioni che vengono fatte dalla procura di Roma al presidente Pasquale Stanzione e ai membri del collegio. Dal b&b "abusivo" delle figlie del presidente alle spese in macelleria per 6mila euro in tre anni, dove Stanzione prendeva "bistecche di lombo". Dai voli agli alloggi negli hotel di lusso, non sono pochi gli episodi nel mirino della procura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta Garante della Privacy, le contestazioni: dal b&b "abusivo" delle figlie di Stanzione alle spese in macelleria per 6mila€ in 3 anni

