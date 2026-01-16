In Regione è stata inaugurata “Il Tempo del Giudizio” di Pistoletto, un’opera che stimola il dialogo tra arte e religioni. La mostra propone una riflessione sulle principali tradizioni di fede, favorendo un confronto aperto e rispettoso. Attraverso l’arte, si invita a considerare le diversità culturali e spirituali, promuovendo un dialogo costruttivo tra le diverse visioni del mondo.

Milano, 16 gennaio 2026 – Un dialogo fra arte e religione, ma anche una panoramica sulle grandi tradizione di fede, messe in relazione attraverso lo sguardo e la riflessione. È stata inaugurata questo pomeriggio a Palazzo Lombardia l’opera “Il Tempo del Giudizio”, firmata da Michelangelo Pistoletto, l’artista piemontese iniziatore, alla fine degli anni ‘60, del cosiddetto fenomeno dell’arte povera, opere realizzate con materiale di recupero o scarto. Il debutto . "Il Tempo del Giudizio" è un'installazione ambientale in cui le grandi tradizioni religiose sono messe in relazione attraverso lo sguardo e la riflessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurata in Regione “Il Tempo del Giudizio”, l’opera di Pistoletto che promuove il dialogo fra religioni

A Palazzo Lombardia l'opera di Pistoletto 'Il tempo del giudizio' - È un omaggio alle grandi tradizioni religiose e al dialogo tra esse l'opera di Michelangelo Pistoletto che da oggi si potrà ammirare nel foyer dell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, 'Il Tempo d ... ansa.it