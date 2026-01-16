In Valsassina l' evento dedicato ai cani nordici e da slitta

In Valsassina, dall’16 al 18 gennaio 2026, si svolge all’Alpe Giumello la XXI edizione dell’evento dedicato ai cani nordici e da slitta. L’iniziativa si svolge nel territorio di Casargo e offre l’opportunità di conoscere e condividere l’esperienza con queste razze, immersi nel suggestivo paesaggio montano. Un appuntamento che ogni anno attira appassionati e famiglie interessate a scoprire le caratteristiche di questi cani e la tradizione delle slitte

