In piazza a Roma contro la repressione in Iran | centinaia al fianco delle donne

In piazza a Roma, si è svolto un sit-in di solidarietà con le donne e gli uomini iraniani impegnati nella protesta contro la repressione. Organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario, Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice, l’evento ha visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno manifestato il loro supporto per i diritti e le libertà in Iran.

AGI - Un sit-in nella piazza del Campidoglio, organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario insieme ad Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice, ha riunito centinaia di persone in solidarietà con le donne e gli uomini iraniani che lottano per diritti, libertà e fine della repressione. Durante la manifestazione, la presidente Lella Golfo della Fondazione Marisa Bellisario ha ribadito il sostegno alla battaglia del popolo iraniano contro violenze e discriminazioni, sottolineando che la loro lotta per la libertà è una battaglia universale. Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti istituzionali e politici, tra cui il sindaco Gualtieri, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. 🔗 Leggi su Agi.it

