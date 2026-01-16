In Groenlandia stanno arrivando i primi soldati europei l’Italia si astiene

Per la prima volta, diversi paesi membri della NATO stanno inviando truppe in Groenlandia, segnando una cooperazione militare senza precedenti. L’Italia ha deciso di astenersi da questa operazione, che sembra rappresentare un messaggio di risposta alle crescenti tensioni legate alle mire espansionistiche degli Stati Uniti, in particolare del presidente Donald Trump. Questa iniziativa evidenzia un momento di attenzione internazionale sulla regione e sulle strategie di difesa condivise.

È la prima volta che vari paesi, tutti membri della NATO, si coordinano per mandare truppe in Groenlandia, in quello che di fatto è un messaggio contro le mire espansionistiche sul territorio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le prime prime truppe arrivano da Germania, Francia e Svezia (rispettivamente 13, 15 e 3 soldati), e se ne aggiungeranno altre da Regno Unito, Norvegia, Finlandia e Paesi Bassi. L'esercitazione, chiamata Operation Arctic Endurance, durerà da giovedì a sabato. La decisione dei paesi europei era stata presa dopo l'incontro tra le autorità groenlandesi, danesi e statunitensi a Washington sul futuro della Groenlandia, e in seguito alle dichiarazioni sempre più minacciose e aggressive di Trump, che continua a dire di voler «controllare» il territorio (che fa parte del parte del Regno di Danimarca).

