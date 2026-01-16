In Galleria Manoni le pitture a olio degli anni forlivesi di Alberto Pacciani

Venerdì 23 gennaio alle ore 20, la Galleria Manoni apre le sue porte per una serata dedicata alle opere di Alberto Pacciani (1912-2009). In questa occasione, saranno esposte le sue pitture a olio realizzate negli anni forlivesi, offrendo un’occasione per approfondire il suo percorso artistico e conoscere da vicino le sue creazioni. Un evento pensato per gli appassionati di arte e per chi desidera scoprire un volto importante della pittura locale.

