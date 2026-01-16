In Galleria Manoni le pitture a olio degli anni forlivesi di Alberto Pacciani

Venerdì 23 gennaio alle ore 20, la Galleria Manoni apre le sue porte per una serata dedicata alle opere di Alberto Pacciani (1912-2009). In questa occasione, saranno esposte le sue pitture a olio realizzate negli anni forlivesi, offrendo un’occasione per approfondire il suo percorso artistico e conoscere da vicino le sue creazioni. Un evento pensato per gli appassionati di arte e per chi desidera scoprire un volto importante della pittura locale.

Venerdì 23 gennaio (ore 20) la Galleria Manoni apre eccezionalmente le sue porte per una serata speciale pensata come omaggio al pittore Alberto Pacciani (1912 - 2009). Nato a Firenze, l'artista ha vissuto molti anni della propria vita a Forlì dove partecipò a tantissime collettive e si distinse. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

