In Danimarca 95mila persone cancellano Netflix e boicottano Coca-Cola | la protesta contro gli USA

In Danimarca, un crescente movimento di cittadini decide di cancellare Netflix e boicottare Coca-Cola, manifestando il proprio dissenso contro le politiche degli Stati Uniti. Queste azioni riflettono un'attenzione crescente alle questioni geopolitiche e ai rapporti internazionali, coinvolgendo aspetti quotidiani come lo streaming e il consumo. Un segnale di come le scelte di consumo possano diventare strumenti di protesta e di consapevolezza politica.

Quando la geopolitica irrompe nel carrello della spesa e nelle scelte di streaming, qualcosa di profondo si sta muovendo. In Danimarca è esploso un fenomeno che sta facendo tremare i colossi americani: oltre 95mila persone hanno aderito in pochi giorni al gruppo Facebook Boykot varer fra Usa (Boicotta i prodotti americani), trasformando l’indignazione in azione concreta. La scintilla che ha acceso la miccia ha un nome e un cognome: Donald Trump. Le sue rivendicazioni sulla Groenlandia, territorio autonomo danese ricco di risorse minerarie strategiche, hanno toccato un nervo scoperto nell’orgoglio nazionale dei danesi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

