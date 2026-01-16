In che senso la mamma di Bradley Cooper è fan di Can Yaman?

Bradley Cooper ha rivelato che sua madre è una grande fan di Can Yaman, l’attore turco protagonista di DayDreamer. La donna ha visto la serie almeno quattro volte e considera Yaman «l’attore migliore del mondo». Questo interesse dimostra come l’appeal dell’attore turco abbia superato i confini del suo paese, suscitando ammirazione anche tra famosi del cinema internazionale.

Nonostante Gloria Campano sia la più grande sostenitrice del figlio, Bradley Cooper, tanto da averlo accompagnato spesso sui red carpet - l'ultima volta l'abbiamo vista mano per mano con Bradley alla cerimonia degli Oscar del marzo 2024 - forse c'è un attore che le piace persino di più. A svelarlo è stato Bradley Cooper stesso, durante l'episodio del 9 gennaio del podcast The Joe Rogan Experience. Nella lunga intervista da quasi due ore, l'attore e il presentatore parlano di praticamente qualsiasi cosa, ripercorrendo la carriera di Cooper, toccando temi come l'intelligenza artificiale e la società della performance. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - In che senso la mamma di Bradley Cooper è fan di Can Yaman? Leggi anche: Secondo la mamma di Bradley Cooper, Can Yaman è il migliore attore del mondo: lei non guarda altro che soap opera turche... Leggi anche: Bradley Cooper "invidioso" di Can Yaman? "Mia madre pensa che sia il migliore, ossessionata da Daydreamer" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In che senso la mamma di Bradley Cooper è fan di Can Yaman? - L'attore plurinominato agli Oscar ha svelato che la madre ha visto almeno quattro volte DayDreamer e che, secondo lei, Can Yaman è «l'attore migliore del mondo» ... vanityfair.it

Incredibile ma vero: Bradley Cooper è geloso di Can Yaman, per colpa di mamma Gloria - Secondo la mamma di Bradley Cooper, Can Yaman è il migliore attore del mondo: lei non guarda altro che soap opera ... msn.com

Bradley Cooper: Mia madre guarda Early Bird (DayDreamer) ed è una fan di Can Yaman e Demet Ozdemir - In un’intervista, diventata virale sui social, l’attore Bradley Cooper rivela che la madre è diventata una fan delle serie turche dopo aver visto per caso Erkanci Kus (Early Bird, in Italia DayDreamer ... notizieweblive.it

¡LE PREGUNTARON A DEMET ÖZDEM?R SI LA MADRE DE BRADLEY COOPER ERA FAN DE CAN Y DEMET! #demetozdemir

A te mamma che ti concedi qualche lacrima sotto la doccia A te mamma il cui senso di colpa ti aspetta dietro l'angolo di ogni urlo A te mamma che ti svegli al mattino con le occhiaie e decidi che oggi puoi restare in pigiama tutto il giorno A te mamma che crolli - facebook.com facebook

La strana sensazione che mia mamma negli ultimi giorni si sia assentata da casa. Sia ieri sera a San Siro che nelle ultime partite potrebbe essersi intrufolata al Var ( la sua passione). Si è però dimenticata a casa gli occhiali. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.