In auto con 145 dosi di cocaina | 23enne arrestato

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Prato dopo essere stato trovato in possesso di 145 dosi di cocaina durante una perquisizione su un’auto. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza e l’arresto del conducente, che ora si trova a disposizione delle autorità. L’intervento rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga in provincia.

Prato, 16 gennaio 2026 – Sono scattate le manette per un 23enne, scoperto a circolava con 145 dosi di cocaina sulla sua automobile. È stato ieri sera in via del Purgatorio a Prato quando la Polizia locale ha fermato il veicolo con il 23enne alla guida. L’uomo di nazionalità marocchina, dai controlli delle forze dell’ordine è risultato senza fissa dimora, si è dimostrato particolarmente nervoso. Gli agenti si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire il controllo e di cercare nella sua auto. Si è arrivati così alla scoperta di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti, nello specifico 168 grammi di cocaina suddivisa in 145 dosi pronte per finire sul mercato dello spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

