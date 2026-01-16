In auto con 145 dosi di cocaina | 23enne arrestato
Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Prato dopo essere stato trovato in possesso di 145 dosi di cocaina durante una perquisizione su un’auto. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza e l’arresto del conducente, che ora si trova a disposizione delle autorità. L’intervento rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga in provincia.
Prato, 16 gennaio 2026 – Sono scattate le manette per un 23enne, scoperto a circolava con 145 dosi di cocaina sulla sua automobile. È stato ieri sera in via del Purgatorio a Prato quando la Polizia locale ha fermato il veicolo con il 23enne alla guida. L’uomo di nazionalità marocchina, dai controlli delle forze dell’ordine è risultato senza fissa dimora, si è dimostrato particolarmente nervoso. Gli agenti si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire il controllo e di cercare nella sua auto. Si è arrivati così alla scoperta di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti, nello specifico 168 grammi di cocaina suddivisa in 145 dosi pronte per finire sul mercato dello spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: In auto con trenta dosi di cocaina, 23enne arrestato a Ponte Valleceppi
Leggi anche: Fermato in auto con 16 dosi di cocaina: arrestato 22enne
In auto con 145 dosi di cocaina: arrestato. Un altro automobilista cerca di speronare gli agenti - Circolava sulla sua automobile con 145 dosi di cocaina: ieri sera in via del Purgatorio a Prato, la Polizia Locale ha fermato un veicolo condotto da un cittadino di nazionalità marocchina di 23 anni. 055firenze.it
Droga, arrestato a Prato con 145 dosi di cocaina in macchina - Arrestato a Prato con 145 dosi di cocaina in macchina durante controlli della polizia municipale. ansa.it
Catania, marijuana, cocaina e hashish in auto, arrestate due donne Trovate 66 dosi di marijuana, di varie dimensioni, per un peso complessivo di oltre 500 grammi, 25 grammi di cocaina, nonché numerosi vasetti e flaconi contenenti hashish... - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.