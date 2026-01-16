In 13 firmano la sfiducia | il sindaco Trombetta a casa

Il sindaco di Marcianise, Trombetta, si è dimesso dopo che 13 consiglieri hanno firmato una mozione di sfiducia. L'atto è stato formalizzato presso il notaio Luigi Ronza in via Gaglione, segnando la fine del suo mandato. La decisione arriva a seguito di un incontro senza esito positivo e di un tentativo di prendere tempo attraverso le dimissioni, poi respinte dalla maggioranza.

E' in via Gaglione, dal notaio Luigi Ronza, che si è scritta la parola fine al governo Trombetta. E' fallita la mossa del sindaco di Marcianise di 'prendere tempo' presentando le dimissioni dopo la fumata nera nel pomeriggio di ieri (15 gennaio) al termine dell'incontro con gli esponenti del.

Undici consiglieri firmano la mozione di sfiducia: maggioranza a rischio e possibile commissariamento a pochi mesi dalle elezioni. Leggi qui - facebook.com facebook

