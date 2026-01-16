Impunito e assolto trumpizzazione dello sbirro

Da cms.ilmanifesto.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini durante un intervento di polizia, il governo si appresta a varare nuove misure che rafforzano l’impunità degli agenti. Questo scenario solleva questioni sul rapporto tra giustizia, responsabilità e potere, evidenziando un trend di indebolimento delle garanzie per i cittadini. Un’analisi che invita a riflettere sulla tutela dei diritti e sulla trasparenza delle forze dell’ordine.

Mentre a Strasburgo i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo condannano l’Italia per la morte violenta di Riccardo Magherini nelle mani della polizia, il governo prepara il secondo più. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

impunito e assolto trumpizzazione dello sbirro

© Cms.ilmanifesto.it - Impunito e assolto, «trumpizzazione» dello sbirro

Leggi anche: Inchiesta mascherine, Marcello Minenna assolto. I difensori: “Restituita dignità a servitore dello Stato”

Leggi anche: "A Natale fai un regalo al pianeta: mangia uno sbirro, scritte infami in via Umbria"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Impunito e assolto, «trumpizzazione» dello sbirro; Il piano ci è chiaro, vogliono più cadaveri nel Mediterraneo; Leader NoTav rischia la cella dopo un’intervista.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.