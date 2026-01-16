Impunito e assolto trumpizzazione dello sbirro
Mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini durante un intervento di polizia, il governo si appresta a varare nuove misure che rafforzano l’impunità degli agenti. Questo scenario solleva questioni sul rapporto tra giustizia, responsabilità e potere, evidenziando un trend di indebolimento delle garanzie per i cittadini. Un’analisi che invita a riflettere sulla tutela dei diritti e sulla trasparenza delle forze dell’ordine.
Mentre a Strasburgo i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo condannano l’Italia per la morte violenta di Riccardo Magherini nelle mani della polizia, il governo prepara il secondo più. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Impunito e assolto, «trumpizzazione» dello sbirro; Il piano ci è chiaro, vogliono più cadaveri nel Mediterraneo; Leader NoTav rischia la cella dopo un’intervista.
"Avete assolto un assassino, questa non è legge, vergognatevi" Le urla della madre di Emanuele Caterino dopo la lettura della sentenza che assolve il 29enne Agostino Veneziano per l'omicidio del figlio, ucciso a 14 anni con un fendente alla schiena il 7 april - facebook.com facebook
