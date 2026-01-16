Importavano cocaina pregiata dalla Spagna | quattro arresti a Bologna | VIDEO

Quattro cittadini italiani sono stati arrestati a Bologna nell’ambito di un’operazione della polizia, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari. L’indagine ha riguardato un traffico di cocaina di provenienza spagnola. L’intervento, avvenuto all’alba di giovedì 15 gennaio, si inserisce in un’attività volta a contrastare il narcotraffico nella regione.

All'alba di giovedì 15 gennaio la Squadra mobile della polizia ha dato esecuzione alle misure cautelari emesse nei confronti di quattro cittadini italiani. Si tratta di un uomo di 39 anni e di tre ragazzi del 2002, 2003 e 2004. Il capo di accusa nei loro confronti è di spaccio internazionale.

