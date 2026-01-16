Impianti di riscaldamento in tilt nelle scuole della Brianza Dagli asili alle superiori un solo e pressante invito | Vestitevi con abiti pesanti

Gli impianti di riscaldamento delle scuole della Brianza stanno incontrando notevoli difficoltà, con molte strutture che registrano malfunzionamenti e temperature insolitamente basse. La situazione riguarda diversi istituti, dall'infanzia alle superiori, e mette in evidenza la necessità di interventi strutturali per migliorare l’efficienza energetica. Nel frattempo, studenti e insegnanti sono invitati a vestirsi con abiti pesanti per affrontare le giornate fredde.

Monza, 16 gennaio 2026 – Scuol e gelide dopo le vacanze di Natale. I problemi si stanno verificando in tanti istituti della Brianza, da Monza a Villasanta, da Lissone a Vimercate, fra impianti fermi per diversi giorni, temperature più rigide del solito, strutture ormai vecchie con standard energetici obsoleti e impiantistica spesso rinnovata alla meglio per evitare i costi ingenti delle sostituzioni. Nella settimana di ripresa delle lezioni, alla scuola dell'infanzia Arcobaleno di Villasanta sono stati registrati problemi per temperature troppo basse in tre aule e relativi bagni. Il disagio, già emerso in forma minore prima di Natale, è stato analizzato dai tecnici durante il periodo di sospensione dell'attività didattica per le ferie natalizie.

