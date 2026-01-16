Impact 15.012026 | Il debutto su AMC Networks!

Il 15 gennaio 2026 segna il debutto di TNA iMPACT! su AMC Networks, aprendo un nuovo capitolo per lo show. In questa prima puntata, AJ Styles si presenta sul ring per un promo, condividendo riflessioni sul suo passato e sul ruolo fondamentale di TNA nella sua carriera. Un evento importante che introduce un nuovo contesto per uno spettacolo iconico, consolidando il legame tra la federazione e il pubblico.

Si apre una nuova era e con essa una nuova puntata di TNA iMPACT!, la prima ad andare in scena su AMC Networks! AJ Styles sale sul ring per un promo, parla del suo passato, del suo presente e rammenta a tutti ciò che è la TNA ovvero la casa che lui ha costruito. Poi spinge i fan a intonare insieme a lui il coro “TNA! TNA! TNA!” e con esso parte la nuova sigla ufficiale dello show. ELIJAH & THE HARDYS vs ORDER 4 (2,5 5) Di ritorno sugli schermi vi è un ulteriori pop del pubblico per l’ingresso di Elijah prima e Hardys poi. E’ questo tag team ad aprire la fase lottata della nuova era su AMC. La contesa si rivela essere di valore sufficiente, sicuramente un buon modo di aprire lo show rendendo fin da subito felice il pubblico del Curtis Culwell Center di Dallas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Impact 15.01.2026: Il debutto su AMC Networks!

Leggi anche: LA Knight “appare” a TNA Impact durante il debutto su AMC

Leggi anche: TNA: Impact in diretta su AMC? Carlos Silva svela i piani per il 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

TNA iMPACT sbarca su AMC, grande attesa per AJ Styles - sul canale AMC, un debutto molto importante, che vedrà anche la presenza di AJ Styles ... spaziowrestling.it