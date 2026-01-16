Imola caso Area Blu L’ex dipendente infedele patteggia 1 anno e 4 mesi

A Imola, l’ex responsabile finanziario di Area Blu ha patteggiato una condanna a un anno e quattro mesi con la pena sospesa per peculato, relativo a un amanco di 200mila euro. La vicenda riguarda l’infedeltà di un ex dipendente della società in house del Comune, coinvolto in un caso di furto di fondi pubblici. La sentenza conclude un procedimento legale avviato per tutelare l’integrità delle finanze pubbliche.

Imola (Bologna), 16 gennaio 2026 – Ha patteggiato una condanna a un anno e quattro mesi (pena sospesa) l’ex dipendente di Area Blu, all’epoca dei fatti responsabile finanziario della società in house del Comune, accusato di peculato continuato relativo all’ammanco di 200mila euro nei conti della Spa. L’udienza conclusiva del processo che ha infiammato il dibattito politico negli ultimi mesi si è tenuta questa mattina davanti al tribunale di Bologna. Dal punto di vista amministrativo, la vicenda si era chiusa già a fine anno con la restituzione del maltolto e con un risarcimento di 15mila euro per Comune e Area Blu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

