Il Tempo di venerdì 16 gennaio presenta una vignetta di Osho, che mette in evidenza con semplicità e chiarezza l’assurdità delle proposte europee di inviare truppe in Groenlandia. Un commento sobrio sulla percezione di alcune idee politiche, spesso lontane dalla realtà italiana. Un’occasione per riflettere sull’importanza di un dibattito equilibrato e basato sui fatti, lontano da sensazionalismi.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 16 gennaio. L'idea inglese e francese, e più in generale europea (ma non italiana, per fortuna), di «mandare truppe in Groenlandia» è una delle cose più ridicole ascoltate negli ultimi mesi su questo lato dell'Atlantico. Domanda semplice: questi militari dove dovrebbero andare? A presidiare cosa, esattamente? A fare la guardia ai ghiacciai? A contare gli orsi polari? Donald Trump continua il pressing per averla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - #iltempodioshø

Leggi anche: #iltempodioshø

Leggi anche: #iltempodioshø