Il turista cinese che ha fatto ore di fila a Malpensa non è l'unico | perché il caso potrebbe ripetersi alle Olimpiadi
Un influencer cinese ha condiviso di aver trascorso cinque ore ai controlli di Malpensa, sottolineando le lunghe attese che anche altri turisti potrebbero affrontare. Questa situazione evidenzia le sfide logistiche degli aeroporti internazionali e potrebbe ripetersi in occasioni di grandi eventi come le Olimpiadi, influenzando l’esperienza dei viaggiatori e la gestione delle strutture aeroportuali.
Un influencer cinese ha denunciato di aver impiegato 5 ore per superare i vari controlli all'aeroporto di Malpensa. Tuttavia, questo non è un caso isolato e, anzi, rischia di ripetersi anche durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Un turista cinese all’aeroporto di Malpensa: “Cinque ore di fila, non venite a Milano. Figuriamoci alle Olimpiadi”
Il turista cinese che ha fatto ore di fila a Malpensa non è l'unico: perché il caso potrebbe ripetersi alle Olimpiadi; 5 ore di fila a Malpensa, l'incubo di un turista cinese: Non venite a Milano; In Cina l’overturismo è in costume; Lo sfogo di Liu: «Non venite a Malpensa, ho fatto la fila più lunga della mia vita».
