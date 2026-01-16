Il trequartista Bozhanaj in maglia granata

Kleis Bozhanaj, protagonista del derby del Secchia con un gol decisivo, è ora un nuovo giocatore della Reggiana. Il trequartista, noto per il suo talento e incisività, si unisce alla squadra granata per rafforzare il reparto offensivo. Con questa acquisizione, la Reggiana punta a consolidare le proprie ambizioni e a migliorare le prestazioni nel campionato in corso.

Il ‘castigatore’ del derby del Secchia è un nuovo giocatore della Reggiana. Sì, proprio quel Kleis Bozhanaj che il 2 dicembre del 2023 decise la partita a favore dei ‘canarini’ con un magnifico gol da fuori area, adesso difenderà i colori granata. L’ufficialità è arrivata ieri sera e il calciatore – di proprietà del Modena – ha lasciato la Carrarese dov’era in prestito dall’estate; anche alla Reggiana arriva in prestito con diritto di riscatto. Si metterà subito a disposizione di Dionigi che già oggi pomeriggio dovrebbe poterlo allenare per la prima volta e poi portarlo (almeno.) in panchina domani contro il Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il trequartista Bozhanaj in maglia granata Leggi anche: Tre volti (quasi) nuovi per il Pontedera. Piana torna a vestire la maglia granata Leggi anche: Il ricordo di Carlo Ricchetti: i tifosi granata accolgono la sua maglia allo stadio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il trequartista Bozhanaj in maglia granata; UFFICIALE – Kleis Bozhanaj è della Reggiana: arriva in prestito dal Modena con diritto di riscatto. Il trequartista Bozhanaj in maglia granata - Il giocatore arriva in prestito dal Modena: nel derby del dicembre ’23 fece un gran gol. msn.com

Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo - Si è chiusa l'avventura di Kleis Bozhanaj alla Carrarese, con il club apuano che ah risolto anzitempo il prestito del giocatore, rientrato. tuttomercatoweb.com

È ufficiale l'arrivo di Kleis Bozhanaj dalla Carrarese ma di proprietà del Modena. Si tratta di un trequartista offensivo. Questo il comunicato del club AC Reggiana comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dal Modena il diritto alle prestazioni sportive del facebook

Reggiana: è fatta per l’arrivo di Bozhanaj Il trequartista albanese classe 2001, di proprietà del Modena, lascia la Carrarese e si mette subito a disposizione di mister Dionigi x.com

