Il tempo passa la classe no | Federer torna in campo agli Australian Open e sfoggia un tennis incantevole | Video

Roger Federer torna in campo agli Australian Open, dimostrando ancora una volta la sua classe e tecnica impeccabile. Con un tennis elegante e preciso, l’ex campione sfoggia colpi di grande livello, tra rovesci lungolinea, dritti a sventaglio, ace e slice. Un ritorno che conferma la sua abilità e il suo stile inconfondibile, regalando emozioni agli appassionati di tennis.

Rovescio lungolinea a una mano, diritto dal centro a sventaglio, ace, slice a preparare il successivo colpo vincente. Il tempo per Roger Federer non sembra mai passare. A distanza di quattro anni dal suo ritiro ( l’ultimo match ufficiale risale al 2021 ), il campione svizzero si è allenato con Casper Ruud agli Australian Open e i due hanno poi chiuso la sessione con un tiebreak, vinto da Federer per 7-2. Ed è lì che il campione svizzero ha sfoggiato tutto il suo repertorio tennistico: stilisticamente è ancora bellissimo da vedere, il timing unico con cui colpisce la pallina è sempre lo stesso. Certo, fisicamente non è in gran forma (ma se lo fosse probabilmente sarebbe ancora un avversario temibile), ma quanto fatto vedere contro Ruud ha scatenato il fortunato pubblico presente, stupito dai colpi dell’otto volte campione Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

