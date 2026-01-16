Il Tempo benvenuti ai 1035 nuovi abbonati digitali

Il Tempo dà il benvenuto ai 1.035 nuovi abbonati digitali, risultato della campagna promozionale conclusa ieri a mezzanotte, che ha avuto inizio il 2 dicembre. Un segnale di interesse crescente verso le informazioni di qualità e l’approfondimento giornalistico, confermando l’apprezzamento dei nostri lettori per il nostro servizio digitale.

Si è conclusa ieri, a mezzanotte, una campagna di promozione iniziata il 2 dicembre. Il risultato è stato straordinario: 1035 nuovi abbonati digitali. Grazie, dunque, agli storici lettori e a chi, nell'ultimo mese, ha scelto il Tempo.

