Il teatro esplora amore desiderio e generazioni a confronto

Il teatro apre una riflessione su amore, desiderio e le dinamiche tra generazioni. Dal 20 gennaio, debutta il nuovo spettacolo diretto da Silvano Spada, un progetto che utilizza il passato come punto di partenza per esplorare temi attuali. Un’occasione per confrontarsi con i mutamenti sociali e culturali attraverso una rappresentazione che invita alla riflessione.

Debutta il 20 gennaio il nuovo e attesissimo spettacolo diretto da Silvano Spada, un progetto teatrale che guarda al passato per interrogare il presente. In scena fino al 25 gennaio, lo spettacolo intreccia memoria, provocazione e analisi sociale, offrendo uno sguardo lucido e appassionato sull’eredità emotiva e culturale lasciata da una generazione all’altra. A cinquant’anni dall’uscita di “Porci con le ali” di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice, considerato uno dei grandi romanzi del Novecento, OffOff Theatre ospita uno spettacolo che ne raccoglie lo spirito rivoluzionario. Il libro, all’epoca scandaloso, ha contribuito a plasmare la sessualità e l’immaginario di un’intera generazione, raccontando la scoperta dell’amore e del desiderio prima nella loro forma ingenua, poi sempre più trasgressiva e fluida. 🔗 Leggi su Romatoday.it

