Il sindaco Napoli si è dimesso De Luca pronto al ritorno

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dall’incarico. La notizia rappresenta un punto di svolta nel panorama politico locale, con il governatore De Luca che si prepara a un possibile ritorno in scena. La decisione di Napoli apre un nuovo capitolo per la città e suscita attente valutazioni sulle future dinamiche amministrative e politiche dell’area.

Il panorama politico salernitano subisce un terremoto improvviso ma ampiamente annunciato: Vincenzo Napoli ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Salerno. La decisione, che circolava con insistenza già da diversi giorni, è stata comunicata ufficialmente durante la riunione di giunta agli assessori e poi formalizzata subito dopo la prima seduta del nuovo Consiglio provinciale. Napoli lascia la guida di Palazzo di Città con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo secondo mandato consecutivo. Una mossa che apre scenari inediti e che, trascorsi i venti giorni previsti dalla legge prima che l'atto diventi irrevocabile, porterà allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario prefettizio, come stabilito dall'articolo 53 del Tuel.

