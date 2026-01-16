Il sindaco | Florea esempio di eccellenza per la comunità

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha incontrato Constantin Florea per congratularsi con lui in occasione del successo ottenuto all’ultima edizione di ‘Nuove Idee Nuove Imprese’. Un riconoscimento che sottolinea l’impegno e l’eccellenza del giovane imprenditore, esempio positivo per l’intera comunità. Questo incontro testimonia l’attenzione dell’amministrazione locale verso iniziative e figure che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita di Meldola.

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha incontrato il concittadino Constantin Florea per congratularsi con lui del trionfo all'ultima edizione di 'Nuove Idee Nuove Imprese'. L'evento finale del concorso, svoltosi lo scorso dicembre presso il Centro Congressi SGR di Rimini, ha infatti incoronato il giovane imprenditore e la sua startup Flea Srl per l'innovativo banco da lavoro 'Nova'. La particolarità risiede nella sua capacità di adattarsi dinamicamente ai processi produttivi, acquisendo dati e ottimizzando tempi e risorse. Si tratta di un banco da lavoro ordinato, modulare e accessibile, nato dal basso, dall'esperienza diretta di chi ha vissuto in prima persona le criticità della produzione industriale.

