Il retroscena sul top del Napoli | Fu vicino al Milan

Lo scorso mercato estivo il Napoli ha investito molto per rinforzare la rosa, portando a termine acquisti importanti. Tuttavia, emergono dettagli sul retroscena riguardante il top del club: infatti, in passato è stato vicino al Milan. Questa circostanza aggiunge un elemento di interesse alla storia recente della società, che ha scelto poi di puntare sui propri obiettivi e strategie.

Il Napoli ha portato a termine la scorsa estate un grande mercato dal punto di vista numerico e di spesa. Attualmente non tutti gli acquisti estivi stanno rendendo al meglio, sia per caratteristiche o per problemi fisici. Uno che però sta rispondendo presente è Rasmus Hojlund, divenuto punto fermo dell’attacco partenopeo. Quest’estate però fu vicino al Milan. Hojlund-Milan, Moretto rivela: “Era vicino ai rossoneri, poi.”. Matteo Moretto, su YouTube, ha rivelato un curioso retroscena di calciomercato riguardante Rasmus Hojlund che, quest’estate, fu vicino al Milan. Ecco perché saltò. “Il Milan stava trattando Hojlund ed era vicino al suo acquisto per 3 milioni di prestito e 35 di riscatto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

