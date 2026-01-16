Il punto sul recupero degli infortunati in casa Napoli

Da forzazzurri.net 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Antonio Conte affronta un periodo difficile a causa di numerosi infortuni. In questo articolo analizzeremo lo stato di salute dei giocatori in recupero e i tempi previsti per il loro rientro in campo. Un aggiornamento utile per comprendere le prospettive della squadra nelle prossime settimane e le eventuali strategie di gestione degli uomini disponibili.

Continua la grande emergenza in casa Napoli, con Antonio Conte costretto da mesi a fare a meno di alcuni dei giocatori più importanti della rosa, tra cui Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Zambo Anguissa e Billy Gilmour. Il più vicino al rientro è Anguissa, che punta a tornare in campo per il big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus domenica 25 gennaio alle 20:45, sfida che vedrà di fronte anche l’ex allenatore partenopeo Luciano Spalletti. Subito dopo dovrebbe rientrare Billy Gilmour, presumibilmente nelle partite successive alla trasferta di Torino. Tempistiche più lunghe, invece, per Kevin De Bruyne che tornerà a Napoli nei prossimi giorni per avviare il percorso di riatletizzazione dopo le cure effettuate ad Anversa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

il punto sul recupero degli infortunati in casa napoli

© Forzazzurri.net - Il punto sul recupero degli infortunati in casa Napoli

Leggi anche: Roma, terapie per Ferguson e Ndicka: prosegue il recupero degli infortunati

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: I tempi di recupero e l’obiettivo di Bonny. Il punto sugli altri infortunati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Juventus subito al lavoro: Conceicao e Gatti recupereranno per il Cagliari?; Perché David Neres, Noa Lang, Lukaku, Anguissa e Buongiorno non giocano Inter-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?.

punto recupero infortunati casaIl punto sul recupero degli infortunati in casa Napoli - Il Napoli di Antonio Conte continua il suo cammino in piena emergenza. forzazzurri.net

punto recupero infortunati casaIl punto sugli infortunati, Sky: ecco quando si rivedrà De Bruyne - Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno, Francesco Modugno, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli: “Sulle cui condizioni di Romelu Lukaku bisogna un ... tuttonapoli.net

punto recupero infortunati casaIl punto degli infortunati: si fermano Pavlovic e Fullkurg - Non c'è tempo per pensare al pareggio contro la Fiorentina che il Milan è già in clima partita. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.