il punto sul recupero degli infortunati in casa napoli

Il Napoli di Antonio Conte affronta un periodo difficile a causa di numerosi infortuni. In questo articolo analizzeremo lo stato di salute dei giocatori in recupero e i tempi previsti per il loro rientro in campo. Un aggiornamento utile per comprendere le prospettive della squadra nelle prossime settimane e le eventuali strategie di gestione degli uomini disponibili.

Continua la grande emergenza in casa Napoli, con Antonio Conte costretto da mesi a fare a meno di alcuni dei giocatori più importanti della rosa, tra cui Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Zambo Anguissa e Billy Gilmour. Il più vicino al rientro è Anguissa, che punta a tornare in campo per il big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus domenica 25 gennaio alle 20:45, sfida che vedrà di fronte anche l’ex allenatore partenopeo Luciano Spalletti. Subito dopo dovrebbe rientrare Billy Gilmour, presumibilmente nelle partite successive alla trasferta di Torino. Tempistiche più lunghe, invece, per Kevin De Bruyne che tornerà a Napoli nei prossimi giorni per avviare il percorso di riatletizzazione dopo le cure effettuate ad Anversa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

