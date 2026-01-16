Il progetto ’Sassuolo cresciamo insieme’ Consegnato il primo baby kit

È stato consegnato il primo baby kit del progetto ‘Sassuolo, cresciamo insieme’, promosso dal Comune di Sassuolo in collaborazione con il Sassuolo Calcio. L’iniziativa mira ad accogliere e supportare le famiglie con neonati, rafforzando il senso di comunità e solidarietà nella città. Il progetto continuerà a coinvolgere le famiglie e a promuovere un ambiente accogliente per le nuove generazioni.

SASSUOLO È stato consegnato il primo baby kit del progetto ‘Sassuolo, cresciamo insieme’, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Sassuolo Calcio e il Comune di Sassuolo per accogliere le nuove nate e i nuovi nati della città. La prima destinataria del welcome kit è la piccola Sofia, nata alle ore 2.47 della notte del primo gennaio presso l’Ospedale di Sassuolo. Il kit si compone di una confezione personalizzata con i loghi del Comune di Sassuolo e del Sassuolo Calcio, realizzata dalla società sportiva all’interno del quale ci sono un omaggio neroverde per neonati (bavaglino e tutina) e una brochure informativa predisposta dal Comune di Sassuolo con indicazioni sui servizi dedicati alle famiglie e tutte le informazioni collegate alla nascita di un figlio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

