Il presidente dell' Ars Galvagno chiede il processo immediato | Fare chiarezza prima possibile

Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, indagato per corruzione, peculato e falso ideologico, ha richiesto il processo con rito immediato. Questa scelta mira a fare chiarezza sulla vicenda nel più breve tempo possibile, evitando l’udienza preliminare. La decisione si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge l’esponente politico, con l’obiettivo di chiarire i fatti e garantire trasparenza.

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato dalla procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico, ha chiesto di essere processato con il giudizio immediato, rito che consente di "saltare" l'udienza preliminare. Per il politico di Fratelli d'Italia. Secondo i pm Galvagno avrebbe piegato gli interessi pubblici a quelli privati facendo finanziare dalla Presidenza dell'Ars una serie di eventi.

