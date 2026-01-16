Il pezzotto ora si compra con un link | TikTok invasa dai codici Stangata per gli utenti pirata

Negli ultimi tempi, il mercato dei “pezzotti” si è evoluto verso soluzioni più digitali, con link e codici condivisi sui social come TikTok. Questa nuova modalità rappresenta un cambiamento rispetto ai decoder tradizionali, ormai rari e quasi d’antiquariato. La pirateria TV si sta adattando, puntando su metodi più veloci e meno visibili, spesso richiedendo pagamenti tramite carte prepagate.

Decoder sempre più rari, quasi oggetti da museo. La pirateria TV cambia pelle e accelera: oggi la nuova frontiera del "pezzotto" passa soprattutto dai codici e dai link distribuiti sui social, TikTok su tutti, previa ricarica e pagamento con carte prepagate. Un sistema rapido, capillare e difficilissimo da contenere, che consente di accedere illegalmente a contenuti protetti da copyright – sport, cinema, serie tv e musica – con abbonamenti "low cost" a pochi euro al mese. Un fenomeno ormai nazionale e locale, che continua a colpire soprattutto il calcio: tra i contenuti più richiesti restano al centro le partite del Napoli di Antonio Conte, uno dei prodotti più "caldi" sul mercato clandestino.

Serie A vs Pezzotto: parte la stretta sui pirati! La Lega Serie A non ci sta più: dopo anni di streaming pirata e “pezzotti”, arrivano circa 2.000 lettere a utenti che sono stati individuati dalla Guardia di Finanza mentre guardavano le partite in modo illegale. - facebook.com facebook

