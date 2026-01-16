I giovani delle scuole di Vigevano hanno partecipato al passaggio della fiaccola olimpica in piazza Ducale, un momento di significativa importanza per la città. L’evento ha fatto parte del percorso ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che coinvolge 300 comuni italiani nel suo tragitto di 12.000 chilometri, iniziato il 6 dicembre e in corso fino al 6 febbraio.

A suo modo è stato un evento storico. La fiamma delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha attraversato ieri pomeriggio le strade di Vigevano, una delle 60 città toccate nel percorso di 12mila chilometri iniziato il 6 dicembre e che si completerà il 6 febbraio transitando complessivamente in 300 comuni. La giornata di fastidiosa pioggia sottile non ha rovinato la festa: lungo il percorso si sono ammassate centinaia di cittadini mentre in piazza Ducale hanno trovato posto gli alunni delle scuole, a fare da contorno al passaggio del “fuoco di Olimpia“, simbolo dei giochi. Un’emozione irripetibile vedere i tedofori sfilare per le vie del centro, entrare in una delle piazze più belle del Paese, salire nel cortile del Castello per uscire su corso della Repubblica, raggiungere piazza Volta e dirigersi verso corso Genova per lasciare la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il passaggio festoso in piazza Ducale tra gli alunni delle scuole cittadine

