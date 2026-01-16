Il Paris Fc vede Dzeko come Giroud il club vorrebbe un attaccante d’esperienza

Il Paris FC, attualmente 15° in Ligue 1, valuta l’acquisto di un attaccante di esperienza come Edin Dzeko. La Fiorentina sta riducendo il suo spazio, e il club francese vede nel calciatore bosniaco un profilo utile per rafforzare l’attacco, in modo simile a quanto fatto dal Lille con Giroud. La strategia mira a portare in rosa un giocatore affidabile e dalla comprovata esperienza internazionale.

Edin Dzeko piace al Paris Fc, 15esimo in Ligue 1 e neopromosso la scorsa stagione. L’attaccante sta trovando poco spazio con la Fiorentina e il club francese vorrebbe puntare su di lui come il Lille ha avuto fiducia in Giroud, nonostante l’età. Il Paris Fc su Dzeko. Come riportato da L’Equipe: Il Paris Fc, nella sua ricerca di un rinforzo questo inverno, aveva dato la priorità ad un centravanti. Secondo le nostre informazioni, sono stati presi contatti con Edin Dzeko, il 39enne bosniaco attualmente alla Fiorentina. L’ex giocatore di Inter, Roma, Manchester City e Wolfsburg ha la stessa età di Olivier Giroud e se ha segnato solo 2 volte in 18 incontri giocati con la Viola, ne aveva segnati 21 in 53 partite in tutte le competizioni la scorsa stagione con il Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

