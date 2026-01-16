Il parco dimenticato dall' amministrazione comunale | Doveva essere intitolato a Jan Palach rimasto covo di sporcizia

Un anno dopo la nostra iniziativa di pulizia, il parco dedicato a Jan Palach rimane in condizioni di abbandono. Nonostante l’anniversario del sacrificio di Palach, l’amministrazione Frontini non ha ancora provveduto all’intitolazione e l’area continua a essere sporca e pericolosa. Questa situazione evidenzia la necessità di un intervento concreto per restituire dignità e sicurezza a uno spazio pubblico dimenticato.

“Un anno dopo la nostra pulizia del parco che dovrebbe essere intitolato a Jan Palach - di cui ricorre oggi l'anniversario del sacrificio - l'amministrazione Frontini ci rinnova ancora due certezze: la mancata intitolazione e lo stato di assoluta sporcizia e pericolosità in cui versa questa area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Dall’amministrazione comunale di Capolona biscotti solidali per 92 ultranonovantenni Leggi anche: Natale 2025, entra nel vivo il programma natalizio promosso dall’amministrazione comunale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Spesi 300mila euro e il parco è nel degrado. Parco dell’arte di Milano, un museo all’Idroscalo. Il direttore denuncia: “Dimenticato dalle istituzioni, condannato all’oblio. Opere a rischio” - Dal 2013 all’idroscalo di Milano esiste un museo di scultura a cielo aperto, pubblico e permanente. ilfattoquotidiano.it Reggio, il chiosco del Parco delle Caprette aprirà all’inizio dell’estate. VIDEO - Per molto tempo il portale futuristico del Parco delle Caprette, quell’oggetto architettonico che pare uscito da un film di fantasc ... reggionline.com Parco della Resistenza, Grossi (Fi): “Aperto ma abbandonato. Presentata un’interrogazione all’assessore Giannini” - Una situazione grave e inaccettabile, aggravata dal fatto che il recesso della cooperativa Alice Nova sarebbe noto al Comune da mesi senza ... trcgiornale.it

Durante la Festa della Befana di lunedì al Parco dei Sapori qualcuno ha dimenticato un passeggino nell’area della manifestazione. Chi lo avesse smarrito può contattarci via WhatsApp o messaggio ai seguenti numeri: +39 347 215 6811 +39 348 449 157 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.