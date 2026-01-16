Il parco dimenticato dall' amministrazione comunale | Doveva essere intitolato a Jan Palach rimasto covo di sporcizia

Un anno dopo la nostra iniziativa di pulizia, il parco dedicato a Jan Palach rimane in condizioni di abbandono. Nonostante l’anniversario del sacrificio di Palach, l’amministrazione Frontini non ha ancora provveduto all’intitolazione e l’area continua a essere sporca e pericolosa. Questa situazione evidenzia la necessità di un intervento concreto per restituire dignità e sicurezza a uno spazio pubblico dimenticato.

"Un anno dopo la nostra pulizia del parco che dovrebbe essere intitolato a Jan Palach - di cui ricorre oggi l'anniversario del sacrificio - l'amministrazione Frontini ci rinnova ancora due certezze: la mancata intitolazione e lo stato di assoluta sporcizia e pericolosità in cui versa questa area.

Spesi 300mila euro e il parco è nel degrado.

