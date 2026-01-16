Il papà di Federica Mangiapelo sulla donna scomparsa ad Anguillara | Si riaprono in me ferite profonde
Il padre di Federica Mangiapelo, scomparsa e uccisa 14 anni fa ad Anguillara Sabazia, commenta la recente scomparsa di una donna di 41 anni nella stessa zona. Egli sottolinea come questa perdita riapra vecchie ferite e ricorda il dolore legato a quella tragedia, evidenziando la continua fragilità e il bisogno di giustizia. La vicenda sottolinea l’importanza di sensibilizzare sulla sicurezza e sulla tutela delle donne.
Il padre di Federica Mangiapelo uccisa 14 anni fa dal fidanzato ad Anguillara Sabazia sulla 41enne scomparsa: "Si riaprono in me ferite profonde". 🔗 Leggi su Fanpage.it
