Il palestinese Anan Yaeesh condannato per terrorismo a L’Aquila Quando il M5S lo difendeva alla Camera

Il processo a tre cittadini palestinesi, tra cui Anan Yaeesh, si è concluso con una condanna e due assoluzioni davanti alla Corte d’Assise dell’Aquila. In passato, il Movimento 5 Stelle aveva espresso sostegno a Yaeesh in sede parlamentare. La vicenda evidenzia come le posizioni politiche possano evolversi nel corso di un procedimento giudiziario, che si è concluso con una sentenza definitiva.

Si è chiuso con una condanna e due assoluzioni il processo di primo grado celebrato davanti alla Corte d'Assise dell'Aquila a carico d i tre cittadini palestinesi. L'accusa era di associazione con finalità di terrorismo. Anan Yaeesh è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione; mentre Ali Irar e Mansour Doghmosh sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Una decisione che ridimensiona l'impianto accusatorio della Procura dell'Aquila, che aveva chiesto condanne ben più severe: fino a 12 anni di carcere per Yaeesh, 9 anni per Irar e 7 per Doghmosh. Il procedimento ha sollevato fin dall'inizio questioni giuridiche complesse: in particolare sulla qualificazione dei fatti contestati; oscillanti – secondo la difesa – tra terrorismo internazionale e azioni inserite in un più ampio contesto di conflitto armato.

