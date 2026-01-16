Il palestinese Anan Yaeesh condannato per terrorismo a L’Aquila Assolti gli altri imputati

A L’Aquila, il tribunale ha condannato Anan Yaeesh, palestinese, a cinque anni e sei mesi di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Gli altri imputati sono stati assolti. La sentenza è stata accolta con manifestazioni di protesta e slogan di solidarietà, tra cui “Palestina libera” e “ora e sempre resistenza”.

Grida di “vergogna”, “Palestina libera” e “ora e sempre resistenza” hanno accolto a L’Aquila la sentenza che condanna il palestinese Anan Yaeesh, accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale, a 5 anni e sei mesi di carcere. Assolti gli altri due imputati, i palestinesi Ali Irar e Mansour Doghmosh. La Corte d’assiste presieduta dal giudice Giuseppe Romano Gargarella ha accolto solo per meno della metà le richieste della Procura, che aveva chiesto 12 anni per Yaeesh, 9 per Irar e 7 per Dogmosh. Tutti e tre, già in custodia cautelare dal 2024, vivono in Italia da tempo e non hanno mai creato particolari problemi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il palestinese Anan Yaeesh condannato per terrorismo a L’Aquila. Assolti gli altri imputati Leggi anche: L'Aquila, condannato a 5 anni e 6 mesi il palestinese Anan Yaeesh Leggi anche: Terrorismo, Anan Yaeesh condannato a cinque anni e mezzo di carcere Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il caso di Anan Yaeesh arriva a sentenza. Tra accuse di terrorismo e scelte di resistenza; Anan, l’Italia processa la resistenza palestinese; L’AQUILA: “LIBERTÀ PER ANAN, ALI E MANSOUR” VENERDÌ 16 GENNAIO LA SENTENZA IN PRIMO GRADO. PRESIDIO FUORI DAL TRIBUNALE; Palestinesi a processo, attesa per domani la sentenza all’Aquila. Il palestinese Anan Yaeesh condannato per terrorismo a L’Aquila. Assolti gli altri imputati - La Corte d'assise ha inflitto 5 anni e mezzo a Anan Yaeesh per finanziamento a gruppi armati. ilfattoquotidiano.it

Processo a palestinesi, Yaeesh condannato a 5 anni e 6 mesi per terrorismo - La Corte d'Assise dell'Aquila ha condannato il palestinese Anan Yaeesh alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione nel processo per associazione con finalità di terrorismo. ansa.it

L’Aquila - Condanna a 5 anni e 6 mesi per Anan Yaeesh nel processo per terrorismo - La Corte d’Assise dell’Aquila ha condannato il palestinese Anan Yaeesh a 5 anni e 6 mesi di reclusione per associazione con finalità di terrorismo. veratv.it

Il processo di primo grado alla resistenza palestinese che vede coinvolti Anan Ali e Mansour giunge al terminine. Partecipiamo numeros fuori e dentro il tribunale e sosteniamo chi è nel mirino della repressione sionista e dei suoi complici. Anan libero! Tutt li - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.