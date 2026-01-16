Il nuovo volto dell’ex Isotta | Meno cemento più parco

L’area ex Isotta a Saronno si prepara a un nuovo volto, con un progetto che punta a ridurre l’uso del cemento e aumentare gli spazi verdi. La comunità e le associazioni richiedono un’attenzione maggiore alle tematiche ambientali, richiamando gli impegni già assunti e auspicando decisioni più concrete per un futuro più sostenibile. Un percorso di trasformazione che mira a valorizzare il rispetto dell’ambiente e il benessere della collettività.

SARONNO (Varese) Una presa di posizione articolata e puntuale sul futuro dell' area ex Isotta, che richiama impegni già assunti e chiede scelte più incisive sul fronte ambientale. È il contenuto della lettera aperta inviata dal Gruppo di lavoro Saronno x la Terra alla sindaca Ilaria Pagani, alla giunta e al consiglio comunale. Il documento protocollato che riporta al centro del dibattito cittadino il tema della sostenibilità legata alla più importante operazione urbanistica in corso. Secondo il gruppo, l'intervento previsto sull'area ex Isotta viene ritenuto critico. La realizzazione del progetto, spiegano, comporterà un aumento di attività, residenze e movimentazione di persone e merci che, anche in presenza di soluzioni tecnologiche avanzate, determinerà un peggioramento degli indicatori di sostenibilità, come traffico, emissioni di Co2, Pm10, Pm2,5 e produzione di rifiuti.

