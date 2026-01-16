OpenAI presenta ChatGPT Translate, uno strumento di traduzione automatica che mira a migliorare la qualità delle traduzioni, rendendole più accurate e naturali. Supportando oltre cinquanta lingue, il sistema identifica automaticamente la lingua di origine e cattura il tono e il contesto del testo. Questa innovazione vuole offrire traduzioni più raffinate, facilitando la comunicazione e la comprensione tra diverse lingue senza perdere il significato originale.

L e traduzioni automatiche stanno per cambiare faccia. OpenAI ha appena lanciato ChatGPT Translate, uno strumento che promette di portare le traduzioni da “fredde e meccaniche” a qualcosa che suona naturale, come se qualcuno avesse davvero letto e compreso il testo prima di tradurlo. Non si tratta, infatti, solo di un traduttore parola per parola: ChatGPT Translate riesce a capire il senso di una frase, il tono e perfino le sfumature culturali. Il risultato? Una traduzione più scorrevole, più “umana”, che non fa sentire il lettore davanti a un testo robotico. Governare l’Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X L’A. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il nuovo strumento di traduzione di OpenAI è stato ideato per offrire traduzioni più naturali e intelligenti, capaci di cogliere significato, tono e contesto, non solo parole. Il sistema supporta oltre cinquanta lingue e rileva automaticamente quella da tradurre

