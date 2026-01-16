Il nostro ospedale perde i pezzi Denuncia sullo stato dei servizi

L’ospedale del comprensorio orvietano si trova in una fase critica, con segnali evidenti di deterioramento dei servizi sanitari pubblici. La situazione, ormai al limite, richiede un’attenta analisi e interventi concreti per garantire un’assistenza adeguata ai cittadini. È fondamentale affrontare le criticità per evitare ulteriori peggioramenti e preservare il diritto alla salute di tutta la comunità.

Il declino della sanità pubblica nel comprensorio orvietano ha ormai superato la soglia dell'allarme per trasformarsi in una vera e propria crisi di sistema. Lo sostiene l'associazione Prometeo. Le evidenze arrivano direttamente dal territorio, con l'ospedale che sembra essere oggetto di un metodico piano di smantellamento che sta privando migliaia di cittadini dei loro diritti fondamentali. Nonostante le rassicurazioni della Regione e della Asl, la realtà quotidiana descrive una struttura che perde pezzi, personale e attrezzature a un ritmo insostenibile. Il fronte più critico è senza dubbio quello dell'emergenza-urgenza.

"Basta tagli, il nostro ospedale non si tocca. Vogliamo continuare a curarci vicino a casa" - Un gruppo di cittadini, ieri pomeriggio, ha manifestato per "evitare che l’Ospedale di Cento venga ulteriormente depotenziato". ilrestodelcarlino.it

GRAZIE ALLA NUOVA RISONANZA MAGNETICA DI ULTIMA GENERAZIONE AL NOSTRO OSPEDALE SS.COSMA E DAMIANO DI PESCIA EFFETTUATE GIA' 283 PRESTAZIONI. Dal 04 dicembre è operativa la nuova risonanza magnetica di ultima generazi facebook

