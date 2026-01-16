Il Napoli scarica Lukaku | Conte abbraccia il nuovo bomber
Il Napoli ha deciso di non puntare più su Lukaku, aprendo così una nuova fase nel mercato invernale. Con l’ingaggio di un nuovo attaccante, la squadra si prepara a rafforzare il reparto offensivo. Questa scelta segna un cambio strategico importante per il club, che punta a migliorare le proprie performance in vista delle prossime competizioni. Ecco gli aggiornamenti principali sulla situazione e le implicazioni per il team.
Novità importantissima in casa Napoli per quel che riguarda il calciomercato invernale: ecco cosa sta succedendo. Il Napoli scarica Romelu Lukaku, ancora fermo ai box a causa della lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata nel corso di un’amichevole estiva contro l’Olympiacos, nel pieno della preparazione. La bomba arriva direttamente dalla Turchia, più precisamente da ‘TRT Spor’, secondo cui l’entourage dell’attaccante belga starebbe sondando il terreno per un trasferimento immediato al Fenerbahce. En-Nesyri (Ansa) – Calciomercato.it Una svolta inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa quando sembrava imminente il rientro in gruppo di Lukaku. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
