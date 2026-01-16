Il Moto club Misano sempre al fianco del Sic consegnato l' assegno alla Fondazione Marco Simoncelli
Il Moto Club Misano ha consegnato l’assegno del tradizionale
La consegna dell'assegno del "Moto Incontro del Sic" è un evento annuale organizzato dal Moto Club Misano, dove il ricavato viene devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli. La consegna di solito avviene in autunno, ma a causa del prolungarsi della stagione agonistica e degli impegni della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
