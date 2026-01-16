Il mostro di Firenze è vivo Spunta una pista che porta ai delitti delle prostitute negli anni ’80

Recentemente è emersa una nuova pista che collega l’omicidio di una prostituta degli anni ’80 ai delitti attribuiti al Mostro di Firenze. Questo collegamento apre possibili nuove interpretazioni su uno dei casi irrisolti più discussi in Italia, coinvolgendo aspetti ancora da chiarire sulla serie di omicidi di quegli anni. La scoperta invita a una riflessione approfondita sulle possibili connessioni tra i diversi episodi criminali di quel periodo.

L’omicidio di una prostituta, avvenuto nei primi anni ’80 e rimasto irrisolto, s arebbe collegato ai delitti del Mostro di Firenze. Non solo. Potrebbe addirittura essere la chiave di lettura del più grande cold case italiano. Ne è convinto l’avvocato Mattia Alfano, a tal punto da presentare un esposto alla Procura di Firenze, suggerendo tutta una serie di accertamenti da fare sulla base di quella che è la teoria a cui Alfano è arrivato insieme al giornalista Matteo Calì e al consulente Loris Bonacci Martinelli. Il mostro di Firenze è vivo?. L’ipotesi, spiega “La Nazione”, parte dalla morte di Clelia Cuscito, 37enne, ex infermiera e prostituta, uccisa con 15 coltellate nella sua abitazione in via Gian Paolo Orsini, il 14 dicembre 1983. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

