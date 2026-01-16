Il mosaico della Città metropolitana | I Comuni devono lavorare insieme

Il mosaico della Città metropolitana si costruisce attraverso la collaborazione tra i Comuni, che, come tasselli di un unico grande disegno, contribuiscono a una visione condivisa. Lavorare insieme permette di affrontare sfide comuni e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Solo unendo le forze, i territori possono valorizzare le proprie risorse e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Come tasselli di un unico grande mosaico, i Comuni possono svolgere un ruolo strategico all'interno di una visione metropolitana condivisa. A patto, però, che si punti su una sinergia concreta e costruita insieme. E che si metta mano all'architettura istituzionale e alle funzioni della Città Metropolitana. È da questa riflessione che ha preso forma il confronto 'Motori di Comunità' ospitato ieri pomeriggio alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno: un'occasione di dialogo per interrogarsi insieme sulle trasformazioni che attraversano quotidianamente i territori e le comunità che li abitano.

