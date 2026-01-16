Il mercatino di Arpino

Da frosinonetoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercatino di Arpino si tiene ogni quarta domenica del mese, offrendo un'occasione per scoprire prodotti artigianali, tradizioni locali e creazioni uniche. Un appuntamento che valorizza la comunità e le eccellenze del territorio, invitando residenti e visitatori a trascorrere una giornata alla scoperta delle diverse offerte. Un evento semplice e autentico, ideale per chi desidera immergersi nella cultura e nelle produzioni locali di Arpino.

Il Mercatino di Arpino ogni quarta domenica del mese con una nuova edizione ricca di creatività, tradizione e prodotti unici. In Piazza Municipio, nel cuore del centro storico, artigiani, collezionisti, illustratori e appassionati proporranno articoli originali, oggetti vintage, vinili, libri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dal mercatino alla presentazione del libro, fino ai prodotti locali: torna il ‘Mercatino Baurese’

Leggi anche: Arpino, il ritorno del sindaco Vittorio Sgarbi dopo 8 mesi di assenza

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.