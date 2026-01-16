Il mercatino di Arpino

Il Mercatino di Arpino si tiene ogni quarta domenica del mese, offrendo un'occasione per scoprire prodotti artigianali, tradizioni locali e creazioni uniche. Un appuntamento che valorizza la comunità e le eccellenze del territorio, invitando residenti e visitatori a trascorrere una giornata alla scoperta delle diverse offerte. Un evento semplice e autentico, ideale per chi desidera immergersi nella cultura e nelle produzioni locali di Arpino.

