Il mercatino di Arpino
Il Mercatino di Arpino si tiene ogni quarta domenica del mese, offrendo un'occasione per scoprire prodotti artigianali, tradizioni locali e creazioni uniche. Un appuntamento che valorizza la comunità e le eccellenze del territorio, invitando residenti e visitatori a trascorrere una giornata alla scoperta delle diverse offerte. Un evento semplice e autentico, ideale per chi desidera immergersi nella cultura e nelle produzioni locali di Arpino.
Il Mercatino di Arpino ogni quarta domenica del mese con una nuova edizione ricca di creatività, tradizione e prodotti unici. In Piazza Municipio, nel cuore del centro storico, artigiani, collezionisti, illustratori e appassionati proporranno articoli originali, oggetti vintage, vinili, libri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
