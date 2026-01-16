Dopo un’estate senza risultati soddisfacenti, il Napoli intensifica la ricerca di una nuova punta. La situazione legata al futuro di Lorenzo Lucca resta in primo piano, mentre il club valuta le migliori soluzioni per rinforzare l’attacco. La sessione di mercato si apre a possibilità e riflessioni, con l’obiettivo di trovare un profilo che possa contribuire alle ambizioni della squadra nella prossima stagione.

"> Il futuro di Lorenzo Lucca torna al centro del mercato del Napoli. Nelle scorse ore l’attaccante ha avuto un nuovo confronto con il suo procuratore: la posizione del club è chiara, serve rinnovare il reparto offensivo e l’ex Udinese è il principale candidato a lasciare l’azzurro, almeno per i prossimi sei mesi. Come scrive Gennaro Arpaia su Il Mattino, Lucca garantirebbe margini economici importanti e maggiore libertà di manovra, motivo per cui la dirigenza è pronta ad ascoltare offerte. Il giocatore preferirebbe restare a Napoli o comunque in Serie A, ipotesi però difficile da concretizzare per cifre e formule. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, dopo i flop dell’estate è caccia alla punta”

Azzurri, niente riposo. Il Mattino: "Dopo il flop di Udine, il pugno duro di Conte" - In occasione della prima pagina di oggi de Il Mattino, ecco il consueto spazio dedicato alle vicende del Napoli. tuttomercatoweb.com

Napoli, prima cessione ad un passo: da colpo di mercato a flop in meno di 6 mesi - Lorenzo Lucca sempre più vicino al Benfica: Mourinho spinge per l’attaccante dopo l’arrivo di Højlund. internapoli.it