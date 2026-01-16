Il Marocco costruisce la prima eco-città africana del futuro

Il Marocco sta sviluppando la sua prima eco-città africana, situata nei pressi di Casablanca. Il progetto si inserisce in un’area che combina spazi aperti e zone industriali dismesse, rappresentando un esempio di pianificazione sostenibile e innovativa. Questa iniziativa mira a promuovere uno sviluppo urbano rispettoso dell’ambiente, ponendo le basi per un modello di città futura che unisce economia, tecnologia e rispetto per la natura.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.