Il Marocco costruisce la prima eco-città africana del futuro
Il Marocco sta sviluppando la sua prima eco-città africana, situata nei pressi di Casablanca. Il progetto si inserisce in un’area che combina spazi aperti e zone industriali dismesse, rappresentando un esempio di pianificazione sostenibile e innovativa. Questa iniziativa mira a promuovere uno sviluppo urbano rispettoso dell’ambiente, ponendo le basi per un modello di città futura che unisce economia, tecnologia e rispetto per la natura.
A pochi chilometri da Casablanca, dove la città lascia spazio a campi aperti e aree industriali dismesse, sta prendendo forma uno dei progetti urbani più ambiziosi dell’intero continente africano. Zenata Eco-City è infatti un esperimento su larga scala di pianificazione urbana sostenibile. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La città del domani, nasce l'associazione Forlì 2035: "Il futuro non si aspetta, ma si costruisce"
Leggi anche: Il futuro del porto: "Vasca di colmata? No, l’eco dragaggio"
Buongiorno a tutti, vorrei organizzare un tour di una settimana in Marocco a inizio luglio con 3 figli tra gli 11 e i 16 anni. Idealmente anche nel deserto, avete consigli su cosa visitare o un sito che organizza tour Grazie mille! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.