Il manuale invisibile del potere | l’attualità della teoria del colpo di Stato di Edward Luttwak

Il manuale invisibile del potere analizza come la teoria del colpo di Stato di Edward Luttwak, pubblicata oltre cinquant’anni fa, rimanga attuale. La sua analisi offre spunti fondamentali per comprendere le dinamiche di potere e le strategie di cambiamento politico, rimanendo un riferimento importante nello studio delle istituzioni e della storia moderna.

C’è un motivo se Strategia del colpo di Stato di Edward Luttwak continua a essere citato più di mezzo secolo dopo la sua pubblicazione. Non perché insegni a rovesciare governi, ma perché spiega una verità scomoda: il potere non è un fatto morale né ideologico. È una struttura tecnica. Funziona finché i suoi ingranaggi restano sincronizzati. Crolla quando smettono di esserlo. Luttwak scrive in piena Guerra Fredda, ma il suo sguardo è sorprendentemente attuale. Per lui un regime non cade quando perde consenso, bensì quando perde protezione. La popolazione conta poco, se non come sfondo. A decidere sono sempre pochi: chi controlla le armi, le comunicazioni, gli snodi logistici, e soprattutto chi garantisce la sicurezza fisica del vertice. 🔗 Leggi su It.insideover.com

