Il Manchester City è una macchina da soldi | ha investito cifre folli da gennaio 2025 a oggi

Il Manchester City ha investito ingenti risorse fin dall'inizio del 2025, consolidando la sua strategia di rafforzamento. Tra acquisti e investimenti, la società si distingue per un impegno finanziario consistente. L'acquisto di Guehi rappresenta l'ultimo esempio di questa politica, che si è sviluppata attraverso numerose operazioni nelle sessioni di mercato invernali degli ultimi mesi.

