Il Manchester City è una macchina da soldi | ha investito cifre folli da gennaio 2025 a oggi
Il Manchester City ha investito ingenti risorse fin dall'inizio del 2025, consolidando la sua strategia di rafforzamento. Tra acquisti e investimenti, la società si distingue per un impegno finanziario consistente. L'acquisto di Guehi rappresenta l'ultimo esempio di questa politica, che si è sviluppata attraverso numerose operazioni nelle sessioni di mercato invernali degli ultimi mesi.
L'acquisto di Guehi è solo l'ultimo di una lunga serie compresa tra le due sessioni invernali di mercato, dal 2025 a oggi. Una cifra impressionante che fa lievitare a oltre due miliardi di euro il totale speso da quando Guardiola è in panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
