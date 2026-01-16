Il lusso d’essere sportivi | La Martina scommette sulla qualità

La Martina si propone come un marchio che valorizza l’eleganza e la tradizione del polo, unendo qualità e stile senza eccessi. La filosofia aziendale si basa sulla passione per lo sport e sulla ricerca di prodotti che riflettano i valori di questa disciplina. Più che un semplice marchio di lusso, rappresenta un modo di vivere, dove l’attenzione ai dettagli e la qualità sono al centro di ogni creazione.

"La Martina non nasce per vendere prodotti, ma per creare un marchio che nascesse dal polo e ne portasse avanti i valori". È la sintesi di Alessandro Milia, Managing Director, che traccia la rotta 2026 del brand fondato da Lando Simonetti, italiano di nascita ma argentino di adozione. Forte di un passato a Boston, l'azienda vira decisa sul ritorno al "Noble Sportswear", fondendo gli sport d'élite con il preppy universitario: "Oggi sono la nostra fusione e in pieno trend ascendente; lo sport è legato al polo, il preppy al mondo delle università come Oxford, dove siamo presenti da sempre", spiega Milia.

